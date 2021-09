“Var e arbitro non all’altezza”: il duro sfogo di Mourinho dopo il derby (Di domenica 26 settembre 2021) La Lazio ha sconfitto 3-2 la Roma nel derby della capitale, ai microfoni di DAZN Jose Mourinho non si è trattenuto contro l’arbitro! Queste la parole del tecnico giallorosso: “Il calcio italiano e il VAR non hanno avuto la dimensione per una gara di questo livello. Sul secondo gol, l’arbitro ha sbagliato in campo, il VAR ha sbagliato. Questo è troppo. Il secondo giallo a Lucas Leiva sarebbe stato importante, giocare contro 10 sarebbe stato importante. Poi due situazioni simili a Pellegrini, a lui rosso e oggi niente. Sono coi miei, siamo stati i più bravi“. L’allenatore della Roma ha poi proseguito complimentandosi con lo studio di DAZN che non aveva fatto domande sugli arbitri: “Bravi a non parlare di arbitri: si vede che il calcio italiano è cresciuto“. Anche se i giornalisti di DAZN non hanno fatto ... Leggi su rompipallone (Di domenica 26 settembre 2021) La Lazio ha sconfitto 3-2 la Roma neldella capitale, ai microfoni di DAZN Josenon si è trattenuto contro l’! Queste la parole del tecnico giallorosso: “Il calcio italiano e il VAR non hanno avuto la dimensione per una gara di questo livello. Sul secondo gol, l’ha sbagliato in campo, il VAR ha sbagliato. Questo è troppo. Il secondo giallo a Lucas Leiva sarebbe stato importante, giocare contro 10 sarebbe stato importante. Poi due situazioni simili a Pellegrini, a lui rosso e oggi niente. Sono coi miei, siamo stati i più bravi“. L’allenatore della Roma ha poi proseguito complimentandosi con lo studio di DAZN che non aveva fatto domande sugli arbitri: “Bravi a non parlare di arbitri: si vede che il calcio italiano è cresciuto“. Anche se i giornalisti di DAZN non hanno fatto ...

