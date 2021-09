TV: “Verissimo”, al primo posto nella classifica dei programmi più discussi (Di domenica 26 settembre 2021) “Verissimo” AL VERTICE ASSOLUTO DI FASCIA CON OLTRE 1.700.000 SPETTATORI Ieri, sabato 25 settembre, ottimo risultato per “Verissimo” leader di fascia con 1.745.000 spettatori totali, share del 17.32% (share del 16.33% sul target commerciale). “Verissimo giri di valzer” ha realizzato 1.490.000 spettatori, share del 13.90% (share del 13.50% sul target commerciale). Leggi anche –> controcorrente un nuovo appuntamento condotto da veronica gentili Ieri #Verissimo ha occupato su Twitter il primo posto del podio dei TT Italia e si è posizionato al primo posto anche nella classifica dei programmi più discussi (programmi sportivi esclusi) sui social. Infine, nel corso ... Leggi su 361magazine (Di domenica 26 settembre 2021) “” AL VERTICE ASSOLUTO DI FASCIA CON OLTRE 1.700.000 SPETTATORI Ieri, sabato 25 settembre, ottimo risultato per “” leader di fascia con 1.745.000 spettatori totali, share del 17.32% (share del 16.33% sul target commerciale). “giri di valzer” ha realizzato 1.490.000 spettatori, share del 13.90% (share del 13.50% sul target commerciale). Leggi anche –> controcorrente un nuovo appuntamento condotto da veronica gentili Ieri #ha occupato su Twitter ildel podio dei TT Italia e si è posizionato alanchedeipiùsportivi esclusi) sui social. Infine, nel corso ...

