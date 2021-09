Tiro con l’arco, Mondiali: la Corea del Sud completa l’en plein di ori nel ricurvo e vince anche le gare individuali (Di domenica 26 settembre 2021) La Corea del Sud completa l’opera e porta a casa anche gli ultimi due titoli in palio di ricurvo ai Campionati Mondiali di Tiro con l’arco 2021. A Yankton (Dakota del Sud, Stati Uniti) la selezione Coreana ha fatto la storia, diventando il primo Paese capace di vincere tutte e cinque le gare di arco olimpico in una singola rassegna iridata da quando è stata introdotta la prova mista a coppie (nel 2011). Dopo aver sfiorato l’impresa ai Giochi Olimpici di Tokyo (“fallendo” solo nell’individuale maschile dopo 4 ori di fila), i Maestri Coreani hanno alzato ulteriormente l’asticella dimostrandosi ancora una volta superiori al resto della concorrenza nei grandi appuntamenti ed effettuando il tanto agognato ... Leggi su oasport (Di domenica 26 settembre 2021) Ladel Sudl’opera e porta a casagli ultimi due titoli in palio diai Campionatidicon2021. A Yankton (Dakota del Sud, Stati Uniti) la selezionena ha fatto la storia, diventando il primo Paese capace dire tutte e cinque ledi arco olimpico in una singola rassegna iridata da quando è stata introdotta la prova mista a coppie (nel 2011). Dopo aver sfiorato l’impresa ai Giochi Olimpici di Tokyo (“fallendo” solo nell’individuale maschile dopo 4 ori di fila), i Maestrini hanno alzato ulteriormente l’asticella dimostrandosi ancora una volta superiori al resto della concorrenza nei grandi appuntamenti ed effettuando il tanto agognato ...

Advertising

forumJuventus : ??GOLLL!!! La sblocca Paulo Dybala con un tiro da fuori #juvesamp 1-0 - SkySport : ?? DESTRO DA URLO AL FERRARIS ? Rientra e fa lo scavetto col sinistro ?? FOTO ? - SerieA : ?????? GOOOLLLL ?????? @PauDybala_JR con un gran tiro al volo ?? porta in vantaggio la @juventusfc ???? #JuveSamp 1-0… - Thiagoe26233209 : RT @OfficialSSLazio: 73' | #LazioRoma 3-2 @PReina25 salva il parziale con una parata in tuffo su un tiro di Zaniolo #SerieATIM #CMonEagles… - Robertolosanno : @napolista Calcio vecchio.....nn hanno fatto un tiro in porta....il secondo tempo Elmas ha fatto 5 o 6 percussioni… -