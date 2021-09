Superbike, Razgatlioglu precede Rea in gara 1 nel Gp di Spagna (Di domenica 26 settembre 2021) Terzo Redding e quarto l'ottimo Andrea Locatelli JEREZ DE LA FRONTERA (Spagna) - Toprak Razgatlioglu (Yamaha YZF R1) ha vinto gara 1 del decimo round del Mondiale di Superbike sulla pista di Jerez de ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 26 settembre 2021) Terzo Redding e quarto l'ottimo Andrea Locatelli JEREZ DE LA FRONTERA () - Toprak(Yamaha YZF R1) ha vinto1 del decimo round del Mondiale disulla pista di Jerez de ...

Advertising

RaiSport : ??? #Gp di #Spagna: in gara 1 #Razgatlioglu precede #Rea ?? - motorboxcom : #WorldSBK Nella tristezza generale a causa della scomparsa di Dean Berta #Vinales, la #Superbike va avanti, con la… - zazoomblog : LIVE Superbike GP Spagna 2021 in DIRETTA: Razgatlioglu in testa davanti a Rea! Locatelli terzo! - #Superbike… - motosprint : #SBK, #Jerez: #Razgatlioglu piega ancora #Rea e vince Gara 1 ?? - zazoomblog : LIVE Superbike GP Spagna 2021 in DIRETTA: Razgatlioglu vince davanti a Rea! Locatelli quarto! Alle 14.00 gara-2 -… -