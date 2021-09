Superbike oggi | GP Spagna 2021 | orari gara-1 e gara-2 | tv | programma | streaming

Leggi su oasport

(Di domenica 26 settembre 2021) Prosegue a Jerez de la Frontera la supersfida per il titolo tra Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea nel Mondiale. I due pretendenti al trono iridato si daranno battaglia anchenelle due manche del Gran Premio di, decimo round della stagione. Oltre ai due piloti di punta di Yamaha e Kawasaki, proveranno ad inserirsi nella lotta per la vittoria di manche anche le Ducati dei vari Scott Redding, Michael Ruben Rinaldi e Loris Baz. Da non sottovalutare anche Alex Lowes e Andrea Locatelli, compagni di squadra dei due grandi rivali per il campionato.-1 e 2 di Jerez de la Frontera saranno trasmesse integralmente in diretta tv su Sky Sport MotoGP ed in direttasu Sky Go e Now TV, mentre TV8 manderà in onda in chiaro ...