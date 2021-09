Spezia-Milan 1-2: indispensabili Brahim Díaz e Saelemaekers (Di domenica 26 settembre 2021) Brahim Díaz ed Alexis Saelemaekers protagonisti in occasione di Spezia-Milan 1-2: c'è tanto talento in casa rossonera con i due classe 1999 Leggi su pianetamilan (Di domenica 26 settembre 2021)ed Alexisprotagonisti in occasione di1-2: c'è tanto talento in casa rossonera con i due classe 1999

Advertising

acmilan : A hard-fought victory on the road: our write-up of #SpeziaMilan ?? - AntoVitiello : Tre punti pesantissimi per il #Milan a La Spezia. Decide ancora lui, un grande #BrahimDiaz, sempre più importante p… - IsmaelBennacer : ?? Spezia - AC Milan ?? Stadio Alberto Picco ? 15h00 #ForzaMilan ???? - CMaur31 : Gol presi dalla Juventus quest'anno Udinese: due regali di Szczesny. Empoli: gol subito dopo un rimpallo. Napoli:… - Paroladeltifoso : La protesta di Pioli al termine di Spezia-Milan: “Non è giusto, è più piccolo degli altri” -