Spalletti | «Osimhen top player? Ci sono ancora aspetti che trascura e che potrebbero aiutarlo»

(Di domenica 26 settembre 2021) Le parole del tecnico del Napoli, Luciano, in conferenza stampa al termine della partita contro il Cagliari. «La mia squadra ha fatto una buona partita, non andando mai in confusione e aspettando il momento buono. Certe volte però non lo devi aspettare, ma andartelo a cercare e su questo dobbiamo lavorare. La gara l’abbiamo vinta meritatamente e a me basta, non devo esagerare». Su: «Il cambio me lo ha chiesto lui, ma io lo volevo cambiare prima perché aveva dato tanto. L’ammonizione non era meritata perché non ha simulato, la trattenuta c’è. Noi ci allineiamo al direttore di gara, però di certo Victor non ha simulato. Fisicamente è incredibile, riesce a fare cose incredibili e per noi è un grande vantaggio.Oltre ad essere un bomber è un grande uomo squadra, ma hamargini di miglioramento. Ci ...