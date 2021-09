Prova in linea femminile di ciclismo, Balsamo oro mondiale: “Che ho fatto..” (Di domenica 26 settembre 2021) L’estate azzurra non finisce più. Elisa Balsamo è sul tetto del mondo nella Prova in linea femminile dei Mondiali di ciclismo in corso nelle Fiandre. L’italiana, lanciata da Elisa Longo Borghini, ha ottimizzato al meglio il grande lavoro di squadra fatto dalle compagne, tagliando il traguardo in volata (in 3:52.27) davanti alla favorita, l’olandese Marianne Vos. Terza la polacca Katarzyna Niewladoma, ma la storia è azzurra. La migliore del mondo parla ancora una volta italiano. L’Iride è sulle spalle di Elisa Balsamo e torna in Italia 10 anni dopo il successo firmato da Giorgia Bronzini. Per l’Italia si tratta del terzo oro in questa edizione dei Mondiali dopo quelli vinti da Filippo Ganna (cronometro) e Filippo Baroncini (Under 23) a cui si aggiunge il bronzo della ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 26 settembre 2021) L’estate azzurra non finisce più. Elisaè sul tetto del mondo nellaindei Mondiali diin corso nelle Fiandre. L’italiana, lanciata da Elisa Longo Borghini, ha ottimizzato al meglio il grande lavoro di squadradalle compagne, tagliando il traguardo in volata (in 3:52.27) davanti alla favorita, l’olandese Marianne Vos. Terza la polacca Katarzyna Niewladoma, ma la storia è azzurra. La migliore del mondo parla ancora una volta italiano. L’Iride è sulle spalle di Elisae torna in Italia 10 anni dopo il successo firmato da Giorgia Bronzini. Per l’Italia si tratta del terzo oro in questa edizione dei Mondiali dopo quelli vinti da Filippo Ganna (cronometro) e Filippo Baroncini (Under 23) a cui si aggiunge il bronzo della ...

