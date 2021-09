PlayStation Plus | ottobre 2021 | i giochi PS5 e PS4 gratis rivelati da un leak? – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di domenica 26 settembre 2021) Sembra che iPS5 e PS4 in arrivo sunel mese disiano statiin anticipo da un: ecco i dettagli.. IPS5 e PS4 disponibili per gli abbonati anel mese disembra siano statiin anticipo da uncomparso su di un forum francese. Stando a queste informazioni, da prendere ovviamente con le pinze fino all’arrivo di una conferma ufficiale, i titoli in questione sarebbero lo sparatutto Hell Let Loose, il picchiaduro a incontri Mortal Kombat X e il gioco di golf PGA Tour … NotizieRead More L'articolo...

Un leak che sta circolando in questi minuti avrebbe (il condizionale è d'obbligo) svelato i giochi di ottobre in arrivo su PlayStation Plus. Il servizio in abbonamento di Sony permette di accedere a nuovi titoli aggiornati mensilmente e disponibili per PS4 e PS5. Di un gioco sportivo in arrivo il prossimo mese si parla ... Come è accaduto lo scorso mese, anche per Ottobre 2021 il portale Dealabs svela i possibili Giochi GRATIS in arrivo per tutti gli abbonati PlayStation ... Sembra che i giochi PS5 e PS4 in arrivo su PlayStation Plus nel mese di ottobre 2021 siano stati rivelati in anticipo da un leak: ecco i dettagli.. I giochi PS5 e PS4 disponibili per gli abbonati a ...