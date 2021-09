Peschiera, il video servizio sul briefing operativo delle polizie locali per l'operazione S.M.A.R.T. (Di domenica 26 settembre 2021) 290 veicoli controllati; 295 persone identificate; 27 Verbali codice strada; 1 sequestro penale; 1 sequestro amministrativo veicolo; 2 accertamenti guida stato ebbrezza; 10 controlli etilometrici; 2 denunciati per reati vari; 1 patente ritirata; 1 fermo amministrativo; 47 conducenti Precursore etilometrico; 1 sequestro amministrativo stupefacente; 1 rinvenimento sostanza stupefaciente; 1 segnalazione tossicodipendente prefettura; 2 pubblici esercizi controllati Leggi su 7giorni.info (Di domenica 26 settembre 2021) 290 veicoli controllati; 295 persone identificate; 27 Verbali codice strada; 1 sequestro penale; 1 sequestro amministrativo veicolo; 2 accertamenti guida stato ebbrezza; 10 controlli etilometrici; 2 denunciati per reati vari; 1 patente ritirata; 1 fermo amministrativo; 47 conducenti Precursore etilometrico; 1 sequestro amministrativo stupefacente; 1 rinvenimento sostanza stupefaciente; 1 segnalazione tossicodipendente prefettura; 2 pubblici esercizi controllati

Advertising

zazoomblog : Peschiera il video della squadra della candidata Sindaca Antonella Parisotto - #Peschiera #video #della #squadra - zazoomblog : Peschiera il video servizio sul briefing operativo delle polizie locali per loperazione S.M.A.R.T. - #Peschiera… - pietrozucccotti : #passione #poliziastradale #alfieredellarepubblica #illustration #comics #Cultura #sociale #avantitutta Un nuovo a… - grigoli_davide : Basin Street Band’s soloists on “Nostalgia in Times Square” in Peschiera del Garda (????) #drums #drummer… -