MOVIOLA – Juventus-Sampdoria | mani di Murru | è rigore | decisione giusta

(Di domenica 26 settembre 2021) Laraddoppia contro lae lo fa grazie ad un calcio didi Leonardo Bonucci. Tutto è nato da una giocata del solito Chiesa che al 41? ha lasciato partire un tiro deviato da un tocco col braccio diin area. Nessun dubbio per Ayroldi che ha deciso di concedere un penalty con poche discussioni: il braccio del difensore blucerchiato è largo e il movimento è scomposto.netto e raddoppio meritato per unache dopo l’infortunio di Dybala (autore dell’1-0) si era fermata. SportFace.

Tutto pronto per il fischio d'inizio di Juventus-Sampdoria, match della sesta giornata di Serie A 2021/2022. Si gioca alle 12:30. La moviola di Juventus-Sampdoria, match della sesta giornata di Serie A 2021/2022: è rigore per fallo di mano di Murru, gol di Bonucci. La diretta live della moviola di Juventus-Sampdoria, match della sesta giornata di Serie A 2021/2022. All'Allianz Stadium è Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta a dirigere questa partita.