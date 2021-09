Advertising

laramps : ?????? Morta Marida Lombardo Pijola, una vita al Messaggero e scrittrice di successo - Corriere : Morta Marida Lombardo Pijola, giornalista e scrittrice. Denunciò e raccontò l’adolescen... - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Morta Marida Lombardo Pijola, una vita al Messaggero e scrittrice di successo - brandocanide : RT @leggoit: Morta Marida Lombardo Pijola, una vita al Messaggero e scrittrice di successo - FabioTraversa : RT @davidedesario: CIAO MARIDA Morta Marida Lombardo Pijola, una vita al Messaggero e scrittrice di successo -

Ultime Notizie dalla rete : Morta Marida

Corriere Roma

Sposata con il chirurgo oncologo Carlo Vitelli, tre figli,aveva affrontato con dolore il pensionamento,o meglio, il distacco dall'amato quotidiano di via del Tritone: tanto che salutò i ...Sposata con il chirurgo oncologo Carlo Vitelli, tre figli,aveva affrontato con dolore il pensionamento,o meglio, il distacco dall'amato quotidiano di via del Tritone: tanto che salutò i ...Sessantacinque anni, per quasi tutta la carriera aveva lavorato al Messaggero, da inviata speciale. In tempi recenti editorialista al Corriere Roma. Suo il bestseller «Ho dodici anni, faccio la cubist ...Segni particolari: bellissima. Così tanto che il suo notevole talento giornalistico sembrava quasi una benevola quadratura del cerchio del Destino, che aveva concentrato il meglio che ...