Mondiali di ciclismo strada | trionfa Elisa Balsamo

(Di domenica 26 settembre 2021) Dopo la prova a cronometro vinta da Filippo Ganna, anche quella deldi, in corso di svolgimento nelle Fiandre, parla italiano. La piemontese, infatti, ha conquistato il titolo iridando bruciando al termine di una volata memorabile la favoritissima olandese Vos, argento, e la polacca Nieiwidoma.di: cosa è accaduto? L’ Italia piazza un altro acuto aidiin corso di svolgimento nelle Fiandre conquistando il titolo iridato nella prova femminile sucon, che ha messo in fila tutte le favorite. La gara si accende a 60 km dal traguardo: in fuga si alternano Lucinda ...

LA STARTLIST DELLA PROVA IN LINEA DEGLI UOMINI ELITE DEI2021 DISU STRADA 1 ALAPHILIPPE Julian FRA 2 CAVAGNA Remi FRA 3 COSNEFROY Benoit FRA 4 DEMARE Arnaud FRA 5 LAPORTE Christophe FRA 6 MADOUAS Valentin FRA 7 RUSSO Clement FRA 8 ...