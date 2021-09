LIVE Superbike, GP Spagna 2021 in DIRETTA: tra poco la partenza di gara-2 a Jerez! (Di domenica 26 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.55 27 gradi nell’aria a Jerez de la Frontera, 44 invece sull’asfalto. 13.50 Folta la griglia di partenza, dieci minuti all’inizio della Race 2 al “Circuito de Jerez – Angel Nieto”. Alex Lowes non parteciperà a gara-2 come comunicato dalla Kawasaki. Il polso del britannico non è in buone condizioni e, dopo lo sforzo compiuto al mattino, ritornerà in pista a Portimao. 13.45 Questa la classifica del mondiale Superbike dopo la Race 1 del Gran Premio di Spagna: TOPRAK RAZGATLIOGLU 424 YAMAHA JONATHAN REA 418 KAWASAKI SCOTT REDDING 355 DUCATI MICHAEL RUBEN RINALDI 218 DUCATI ANDREA LOCATELLI 214 YAMAHA ALEX LOWES 199 KAWASAKI MICHAEL VAN DER MARK 181 BMW TOM SYKES 167 BMW GARRETT GERLOFF 164 YAMAHA ALVARO BAUTISTA 153 HONDA 13.40 Razgatlioglu ... Leggi su oasport (Di domenica 26 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.55 27 gradi nell’aria a Jerez de la Frontera, 44 invece sull’asfalto. 13.50 Folta la griglia di, dieci minuti all’inizio della Race 2 al “Circuito de Jerez – Angel Nieto”. Alex Lowes non parteciperà a-2 come comunicato dalla Kawasaki. Il polso del britannico non è in buone condizioni e, dopo lo sforzo compiuto al mattino, ritornerà in pista a Portimao. 13.45 Questa la classifica del mondialedopo la Race 1 del Gran Premio di: TOPRAK RAZGATLIOGLU 424 YAMAHA JONATHAN REA 418 KAWASAKI SCOTT REDDING 355 DUCATI MICHAEL RUBEN RINALDI 218 DUCATI ANDREA LOCATELLI 214 YAMAHA ALEX LOWES 199 KAWASAKI MICHAEL VAN DER MARK 181 BMW TOM SYKES 167 BMW GARRETT GERLOFF 164 YAMAHA ALVARO BAUTISTA 153 HONDA 13.40 Razgatlioglu ...

