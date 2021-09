Lazio-Roma oggi in tv | data | orario e streaming Serie A 2021 2022

(Di domenica 26 settembre 2021) E’ arrivato il momento del derby.contro, Sarri contro Mourinho nella stracittadina delle sesta giornata di. Si gioca alle 18:00 di di domenica 26 settembre nella cornice dell’Olimpico. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti e la moviola di questa sfida. Quale sarà il risultato finale al termine del match? Scopriamolo insieme dal 1?. SportFace.

Advertising

OfficialASRoma : ?? 'Sport: Capitale di tutti' Oggi alle 15:00 l'iniziativa congiunta di #RomaCares e Fondazione S.S.Lazio 1900 - GiuseppeConteIT : Oggi nei comuni del Lazio e a Roma insieme a @virginiaraggi. Ecco dove ?? - Agenzia_Ansa : Elezioni a Roma: 'Votò Gualtieri', è polemica su Michetti. Salvini in periferia: 'Sarà il sindaco giusto. Grillo: '… - LAROMA24 : LAZIO-ROMA: le probabili formazioni dei quotidiani. El Shaarawy al posto di Pellegrini, torna Vina #AsRoma - ilRomanistaweb : ? #LazioRoma, cento per cento: un derby col sapore d'alta classifica La prima volta con #Mourinho, che auspica la c… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Roma

Domenica 26 settembre, ore 18.00Tv: Dazn(4 - 3 - 3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic - Savic, Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson.(...Pronostico, Orsi: partita equilibrata... Derby della Capitale stasera alle ore 18.00 allo stadio Olimpico tra, nella sesta giornata della Serie A: un match che mai come stavolta pare ...La famiglia Maldini entra nella storia. Dopo Cesare e Paolo, Daniel segna contro lo Spezia ed è il terzo giocatore della dinastia a segnare una rete in Serie A, lo fa al debutto dal primo minuto con l ...I pronostici di domenica 26 settembre, in campo tutti i principali campionati europei: Serie A, Bundesliga, Liga, Ligue 1 e Premier League.