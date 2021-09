Juve Sampdoria 2-1 LIVE | inizia la ripresa

(Di domenica 26 settembre 2021) All’Allianz Stadium, il match valido per la 6ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’Allianz Stadium,si affrontano nel match valido per la 6ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi2-1 MOVIOLA 1? Fischio d’inizio – Cominciata. 6? Tiro Dybala – Cuadrado punta l’avversario poi scarica per Dybala, il cui mancino a giro viene murato dalla difesa della. 10? Gol Dybala – Locatelli calcia a botta sicura, con il tiro respinto che carambola sui piedi di Dybala, bravo a trovare l’angolo giusto di mancino. 12? Occasione Chiesa – Ha subito la chance per raddoppiare ...

Advertising

juventusfc : VIA! Buon Lunch Game, bianconeri! KICK-OFF DI #JUVESAMP, FORZA JUVE ????#FINOALLAFINE! Live Match: ??… - juventusfc : Inizia adesso la conferenza stampa di Mister Allegri! LIVE su @JuventusTV: - gilnar76 : Torino Juve, c’è una ‘spia’ granata allo Stadium contro la Sampdoria #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead… - bossogerardo : La Juve gioca di merda ma la Sampdoria sta accis #JuveSamp #ForzaNapoliSempre - Juventus_Brasil : GOOOOOOOOOOL DA JUVEEEEEE! LOCATELLIIIIIII! Juve 3x1 Sampdoria -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Sampdoria

... moviola e cronaca live All'Allianz Stadium,si affrontano nel match valido per la 6ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi2 - 1 ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 6ª giornata di Serie A 2021/22: pagelleLe pagelle dei protagonisti del match tra, valido per la 6ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP: Dybala, Yoshida, Cuadrado FLOP: Quagliarella VOTI Al ...Brutte notizie per Massimiliano Allegri e la Juventus. Nel corso della sfida di campionato contro la Sampdoria, in programma alle 12:30 all’Allianz Stadium e valida per il 6° turno, il capitano bianco ...Ma molto potrebbe dipendere dalla volontà del club viola e soprattutto del giocatore stesso Calciomercato Juve: tre nomi preferiti per l’attacco, solo uno è raggiungibile. Il timore della Juve e che i ...