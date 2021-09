In Islanda donne in maggioranza al Parlamento, è la prima volta in Europa (Di domenica 26 settembre 2021) Per la prima volta in Europa, le donne detengono più della metà dei seggi nel nuovo Parlamento islandese, secondo i risultati finali delle elezioni. Dei 63 seggi dell’Althing, 33 sono stati vinti da donne, o il 52%, secondo le proiezioni basate sui risultati finali. Nessun altro paese europeo ha mai avuto più del 50% di parlamentari donne, con la Svezia che si avvicina di più ma si ferma al 47%, secondo i dati della Banca Mondiale. Cinque altri paesi del mondo hanno attualmente parlamenti in cui le donne detengono almeno la metà dei seggi, secondo l’Unione interparlamentare: Ruanda con il 61% di donne, Cuba con il 53%, Nicaragua 51% e Messico ed Emirati Arabi Uniti entrambi con il 50%. A differenza di altri paesi, ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 26 settembre 2021) Per lain, ledetengono più della metà dei seggi nel nuovoislandese, secondo i risultati finali delle elezioni. Dei 63 seggi dell’Althing, 33 sono stati vinti da, o il 52%, secondo le proiezioni basate sui risultati finali. Nessun altro paese europeo ha mai avuto più del 50% di parlamentari, con la Svezia che si avvicina di più ma si ferma al 47%, secondo i dati della Banca Mondiale. Cinque altri paesi del mondo hanno attualmente parlamenti in cui ledetengono almeno la metà dei seggi, secondo l’Unione interparlamentare: Ruanda con il 61% di, Cuba con il 53%, Nicaragua 51% e Messico ed Emirati Arabi Uniti entrambi con il 50%. A differenza di altri paesi, ...

