(Di domenica 26 settembre 2021), la, con la partita che non ti aspetti. E sale a 12 punti in classifica. Posizione molto buona. Gol sutrasformato danel primo tempo, poi difesa organizzata, addirittura colnel finale. Vuol, dire che Italiano sa adattare il modulo alle partite. Infatti, quando si è accorto che le sue urla erano vane, perchè Deulofeu imperversava e i giocatori viola erano a corto di benzina, hato la barricata. Fuori Torreira e in campo Igor L'articolo proviene da Firenze Post.

MomentiCalcio : La #Fiorentina vince di rigore: #Vlahovic doma L'Udinese - MilanLiveIT : #SerieA: la classifica dopo le gare delle 15:00. Vince la #Fiorentina che sale a quota 9? - FirenzePost : Fiorentina vince a Udine (0-1). Gol di Vlahovic su rigore, poi alza il muro davanti a un grande Dragowski. Pagelle

Torna al successo la: 1 - 0 all'Udinese in trasferta grazie a un rigore nel primo tempo trasformato da Vlahovic al 16', rigore assegnato per fallo di Walace su Bonaventura. L'Udinese ha tentato più volte il ...Continua il digiuno di vittorie della Salernitana che viene battuta in trasferta, 1 - 0, dal Sassuolo che interrompe una serie di tre sconfitte consecutive.di misura anche lache si impone contro l'Udinese grazie a un calcio di rigore trasformato da Vlahovic. Seconda vittoria consecutiva per l'Empoli dopo i tre punti in casa del Cagliari ...I viola passano al 16’, quando un rigore concesso per un fallo di Walace su Bonaventura è trasformato da Vlahovic. I friulani ci provano nella ripresa con Beto, Makengo e Deulofeu, ma trovano sempre l ...Salernitana sconfitta dal Sassuolo. L'Empoli vince in scioltezza col Bologna. Vittoria esterna per la Fiorentina a Udine ...