Elezioni in Germania, le proiezioni confermano il testa a testa tra Spd e Cdu: i socialdemocratici avanti di un soffio (Di domenica 26 settembre 2021) Ci sono i primi dati delle Elezioni in Germania. Stando alle proiezioni delle 18:48 della Ard, è ancora testa a testa fra i socialdemocratici dell’Spd al 24,9% e i cristiano democratici della Cdu/Csu al 24,7%. I Verdi sono dati al 14,8%, i liberali dell’Fdp all’11,2%, l’ultradestra di Alternative für Deutschland (Afd) all’11,3% e la sinistra di Linke al 5%. Le proiezioni della Zdf delle 18.45, invece, danno i socialdemocratici in vantaggio con il 25,8% dei voti e i cristiano-democratici a seguire con il 24,2%. Gli exit poll pubblicati appena dopo la chiusura dei seggi davano la Cdu e l’Spd entrambi al 25%, i Verdi al 15%, l’Afd all’11%, i liberali all’11% e la sinistra al 5%. I seggi sono stati aperti stamattina 26 ... Leggi su open.online (Di domenica 26 settembre 2021) Ci sono i primi dati dellein. Stando alledelle 18:48 della Ard, è ancorafra idell’Spd al 24,9% e i cristiano democratici della Cdu/Csu al 24,7%. I Verdi sono dati al 14,8%, i liberali dell’Fdp all’11,2%, l’ultradestra di Alternative für Deutschland (Afd) all’11,3% e la sinistra di Linke al 5%. Ledella Zdf delle 18.45, invece, danno iin vantaggio con il 25,8% dei voti e i cristiano-democratici a seguire con il 24,2%. Gli exit poll pubblicati appena dopo la chiusura dei seggi davano la Cdu e l’Spd entrambi al 25%, i Verdi al 15%, l’Afd all’11%, i liberali all’11% e la sinistra al 5%. I seggi sono stati aperti stamattina 26 ...

