Dayane Mello, Nego Do Borel squalificato dopo le accuse di molestie

Era stata stata chiesta a gran voce e finalmente è arrivata la squalifica di Nego Do Borel, accusato di molestie ai danni di Dayane Mello nel corso dell'edizione brasiliana di A Fazenda. I filmati che sono circolati in rete hanno lasciato poco spazio ai dubbi e, alla luce di questi, la rete è letteralmente insorta per chiedere l'intervento della produzione e l'immediata eliminazione del concorrente in questione. A pronunciarsi è stata proprio Record Tv, canale brasiliano che ospita la Fazenda, spiegando nei dettagli come sia stata presa la decisione della squalifica di Do Borel e di cosa si stia facendo per supportare la vittima: "Record TV informa che, dalla mattina di questo sabato (25), sta lavorando a un'attenta inchiesta in relazione ai fatti dell'ultima notte nel reality 'A Fazenda'."

