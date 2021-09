Auser Lecco spostamenti green | Catteneo consegna 3 auto elettriche

(Di domenica 26 settembre 2021) L’diora è piùe dispone di tre nuoveper il trasporto e l’accompagnamento sociale degli anziani. Arle c’era anche l’assessore all’Ambiente e Clima della Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo. “Questa iniziativa ha un forte valore emblematico – ha spiegato Cattaneo – perché coniuga la sostenibilità ambientale con la sostenibilità sociale ed economica. In Lombardia stiamo imboccando un nuovo modello di sviluppo che deve guardare a un rapporto con l’ambiente più attento, in cui si riducono l’inquinamento e le emissioni inquinanti, ma anche a un diverso rapporto con le persone. Un rapporto che deve superare la cultura dello scarto, come dice Papa Francesco. Abbiamo bisogno di una cultura diversa, che ritenga tutto un valore e al centro di ...

