Viola Come il Mare | Can Yaman sta migliorando il suo italiano video e fa una bellissima dedica a Roma a quasi un anno dal suo trasferimento

Can Yaman è attualmente impegnato a prepararsi per interpretare il personaggio di Francesco Demir in "Viola Come il Mare" al fianco di Francesca Chillemi. Poi sarà la volta del tanto atteso remake di "Sandokan" con Luca Argentero e Raoul Bova, sempre prodotto dalla "Lux Vide" di Matilde e Luca Bernabei. Inoltre l'attore turco ha aperto a Roma un punto vendita del marchio di abbigliamento svizzero "Tudors" di cui è testimonial, sta realizzando in giro per la capitale italiana spot della pasta "De Cecco" con Claudia Gerini per la regia di Ferzan Ozpetek (in questo periodo vediamo in TV il secondo) e pubblicizza il "suo" profumo, "Can Yaman Mania" di Dolce&Gabbana (in una "Story" su Instagram si vede che ne regala uno a Francesca Chillemi per "fare pace", dopo che lui l'aveva ...

