Ultimatum di Abu Mazen a Israele | «Via dai Territori entro un anno» Palestinesi scettici

Leggi su ilmanifesto

(Di sabato 25 settembre 2021) Il discorso della resurrezione, così come lo avevano presentato i media dell’Anp, non ha scosso le masse. E da, almeno sino a ieri sera, non è arrivata alcuna reazione all’che il presidente dell’Anp Abuha lanciato venerdì in un discorso registrato per l’Assemblea generale delle Nazioni Unite. «ha undi tempo per ritirarsi daioccupati nel 1967», ha intimato Abu, minacciando di rivolgersi alla Corte penale internazionale e di revocare il … Continua L'articolo proviene da il manifesto.