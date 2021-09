Tennis | ATP Nur-Sultan 2021 | prima finale della carriera per Duckworth e Kwon

(Di sabato 25 settembre 2021) Sarà unadi esordienti quella del torneo ATP di Nur-volta nel massimo circuito per l’australiano Jamesed il sudcoreanoSoon-Woo, che hanno vinto le rispettive semifinali sul cemento kazako, superando rispettivamente il bielorusso Ilya Ivashka ed il padrone di casa Alexander Bublik. Continua il magico momento di James, che sta giocando il miglior. Anche contro Ivashka, uno deiti più in forma nell’ultimo mese, l’australiano ha tenuto un livello altissimo, imponendosi in due set con il punteggio di 6-3 7-6 dopo poco più di due ore di gioco. Anche per il sudcoreanoè il miglior momentosua ancora giovane ...

Advertising

susydigennaro : RT @napolimagazine: Tennis, Atp Finals: inaugurato il progetto sociale Tennis&Friends a Torino - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Tennis, Atp Finals: inaugurato il progetto sociale Tennis&Friends a Torino - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Tennis, Atp Finals: inaugurato il progetto sociale Tennis&Friends a Torino - napolimagazine : Tennis, Atp Finals: inaugurato il progetto sociale Tennis&Friends a Torino - apetrazzuolo : Tennis, Atp Finals: inaugurato il progetto sociale Tennis&Friends a Torino -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis ATP

Il progetto& Friends è Official Charity delle NittoFinals di Torino , in programma nel capoluogo piemontese dal 14 al 21 novembre. "Ospitare questo evento per la città è un grandissimo ...E' di circa 563 mila euro il prize money complessivo, con il vincitore che percepirà oltre a 250 puntianche una cifra attorno ai 78mila euro. Esattamente 5,290 euro sono stanziati per il primo ...Sarà una finale di esordienti quella del torneo ATP di Nur-Sultan. Prima volta nel massimo circuito per l'australiano James Duckworth ed il sudcoreano Kwon Soon-Woo, che hanno vinto le rispettive semi ...Dopo un anno di assenza torna finalmente la Laver Cup, in scena stavolta a Boston. La competizione, nata nel 2017 per volere dell’ex numero uno ATP Roger Federer, ha sempre visto trionfare il Team Eur ...