Spalletti | “Il portiere deve saper giocare con i piedi Non lo dico io | ma i migliori allenatori d’Europa”

(Di sabato 25 settembre 2021) Luciano, allenatore del Napoli, ha sottolineato l’importanza di disporre di untecnico per la costruzione del gioco in conferenza stampa. Ilanche con ie non loio che sono quasi andato, ma parlo degliforti in Europa. A volte è fondamentale ricostruire col, diventa più facile verticalizzare. Il centrale altrettantocon i, siamo una squadra che ha qualità e a volte i difensori sono nella metà campo avversaria. L'articolo ilNapolista.

...Domani c'è un vecchio amico come Mazzarriinventa un altro complimento per i suoi giocatori Arriva anche un'altra arma per, ovvero Mertens Dopo un passaggio sul('Il ...Luciano, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di ... Non si capisce quando sento dire si verticalizza, o ildeve saper parare. Non lo dico io ..."Ci vorrà il massimo delle nostre potenzialità – continua il tecnico dei partenopei -, le qualità individuali non bastano contro le squadre organizzate come quelle di Mazzarr ...Il Napoli domani sera ospita il Cagliari dell'ex Mazzarri per provare ad allungare a sei la striscia di vittorie consecutive.