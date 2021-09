Salernitana, giro di vite in difesa (Di sabato 25 settembre 2021) di Marco De Martino giro di vite in difesa per strappare il primo risultato positivo in trasferta. La Salernitana si appresta alla terza trasferta stagionale, in quel di Reggio Emilia, dove affronterà al Mapei Stadium domani pomeriggio il Sassuolo di Dionisi. Quella contro gli emiliani sarà il terzo impegno in otto giorni per i granata e Fabrizio Castori, necessariamente, dovrà ponderare bene le scelte di formazione. difesa COLABRODO Il tecnico marchigiano ha posto la propria attenzione in particolar modo sulla difesa, punto debole della squadra nelle prime cinque sfide in serie A. 14 reti al passivo fanno della retroguardia Salernitana quella al momento più battuta, per una media di quasi tre gol subiti a partita. A preoccupare Castori, però, non ci sono soltanto i ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 25 settembre 2021) di Marco De Martinodiinper strappare il primo risultato positivo in trasferta. Lasi appresta alla terza trasferta stagionale, in quel di Reggio Emilia, dove affronterà al Mapei Stadium domani pomeriggio il Sassuolo di Dionisi. Quella contro gli emiliani sarà il terzo impegno in otto giorni per i granata e Fabrizio Castori, necessariamente, dovrà ponderare bene le scelte di formazione.COLABRODO Il tecnico marchigiano ha posto la propria attenzione in particolar modo sulla, punto debole della squadra nelle prime cinque sfide in serie A. 14 reti al passivo fanno della retroguardiaquella al momento più battuta, per una media di quasi tre gol subiti a partita. A preoccupare Castori, però, non ci sono soltanto i ...

