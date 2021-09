Pavia | auto nel Naviglio | due giovani salvati dai poliziotti

(Di sabato 25 settembre 2021), 25 settembre 2021 - La ragazza gridava "Non so nuotare" e anche il ragazzo chiedeva ripetutamente "Aiuto" . La 22enne e il 31enne sono statidaidella Volante , intervenuti ...

... "Ho visto a terra il telefono e le chiavi dell', appoggiati in ordine. Ho alzato gli occhi e ... ma a tal punto da spingerlo a togliersi la vita? Al momento il pm Andrea Zanoncelli diha ......poco distante dalla sua. È questa, al momento, l'ipotesi più accreditata secondo i carabinieri del Nucleo investigativo di Milano, coordinati dal pm Andrea Zanoncelli della Procura di. Il ...Due poliziotti si sono tuffati in Naviglio e altri due hanno formato la 'catena umana' grazie alla quale entrambi i giovani sono stati tratti in salvo e affidati alle cure dei sanitari, intervenuti in ...È questa, al momento, l’ipotesi più accreditata secondo i carabinieri del Nucleo investigativo di Milano, coordinati dal pm Andrea Zanoncelli della Procura di Pavia. Secondo le ipotesi degli inquirent ...