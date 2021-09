Milan, Maldini jr al primo gol alla prima da titolare (Di sabato 25 settembre 2021) La dinastia Maldini sotto il segno del Milan continua. Dodici anni dopo l’addio di Paolo Maldini – il figlio Daniel – per la prima volta da titolare oggi contro lo Spezia con la maglia del Milan, firma la rete che sblocca il match contro i liguri. Con un colpo di testa su cross di Kalulu infila il pallone sotto la traversa per la gioia di papà Paolo che ha esultato in tribuna. Il centrocampista rossonero, classe 2001, è stato sostituito al 58?, tra gli applausi dei compagni e della panchina. Leggi su footdata (Di sabato 25 settembre 2021) La dinastiasotto il segno delcontinua. Dodici anni dopo l’addio di Paolo– il figlio Daniel – per lavolta daoggi contro lo Spezia con la maglia del, firma la rete che sblocca il match contro i liguri. Con un colpo di testa su cross di Kalulu infila il pallone sotto la traversa per la gioia di papà Paolo che ha esultato in tribuna. Il centrocampista rossonero, classe 2001, è stato sostituito al 58?, tra gli applausi dei compagni e della panchina.

