Milan, Daniel Maldini: «Emozione fortissima, devo ancora realizzare quanto accaduto» (Di sabato 25 settembre 2021) L’attaccante del Milan Daniel Maldini ha raccontato le emozioni del primo gol in rossonero Daniel Maldini, intervistato da DAZN, ha analizzato in questo modo la gara contro lo Spezia e il suo primo goal in Serie A: SULL’ESORDIO: «Sicuramente è stata un’Emozione fortissima, contento per la vittoria, devo ancora realizzare quello che è successo». SUL RAPPORTO CON PIOLI: «Pioli mi stimola molto, mi da tanti consigli, mi aiuta tanto». SULLA VIGILIA: «Ero abbastanza emozionato ma tranquillo allo stesso tempo. Il Mister e i compagni mi stanno vicino, sono molto contento per la vittoria». SUL RAPORTO COL PADRE: «Papà è molto esigente, mi aiuta, ma è giusto così». SU QUANDO HA SAPUTO CHE AVREBBE GIOCATO: «Il mister mi ha detto ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 settembre 2021) L’attaccante delha raccontato le emozioni del primo gol in rossonero, intervistato da DAZN, ha analizzato in questo modo la gara contro lo Spezia e il suo primo goal in Serie A: SULL’ESORDIO: «Sicuramente è stata un’, contento per la vittoria,quello che è successo». SUL RAPPORTO CON PIOLI: «Pioli mi stimola molto, mi da tanti consigli, mi aiuta tanto». SULLA VIGILIA: «Ero abbastanza emozionato ma tranquillo allo stesso tempo. Il Mister e i compagni mi stanno vicino, sono molto contento per la vittoria». SUL RAPORTO COL PADRE: «Papà è molto esigente, mi aiuta, ma è giusto così». SU QUANDO HA SAPUTO CHE AVREBBE GIOCATO: «Il mister mi ha detto ...

Advertising

PBPcalcio : MOMENTO STORICO e l'emozione di PAOLO..... IL FIGLIO DI PAOLO, IL NIPOTE DI CESARE... DANIEL MALDINI! MILAN IN VANTAGGIO - CBSSportsGolazo : Cesare Maldini ? Paolo Maldini ? Daniel Maldini ? Three generations of Maldini have scored for AC Milan ?? - AntoVitiello : Tre punti pesantissimi per il #Milan a La Spezia. Decide ancora lui, un grande #BrahimDiaz, sempre più importante p… - MilanMilanesta : ?? ?? ??? Goooool. Da Cesare a Paolo a Daniel FORZA Milan ?? ?? @Brahim @simonkjaer1989 @TheoHernandez… - GibelliTiziana : RT @Milan19887: Se #Daniel gioca titolare é perché può farlo, non per il cognome. Chissà quante ne avrebbero dette a #Paolo questi tifosett… -