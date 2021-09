Le 4 condizioni dettate da Brunetta per lavorare in smart working

(Di sabato 25 settembre 2021) AGI - “Con la vaccinazione di massa il rientro al lavoro sarà sicuro”. Lo dichiara in un'intervista a Il Messaggero il ministro della Pubblica amministrazione Renato, che per i dipendenti pubblici annuncia: “Dal 15 ottobre torneranno tutti in presenza” e “si partirà organizzativamente dagli addetti agli sportelli e dagli uffici” e “entro una, massimo due settimane, a rotazione anche gli altri. Ma dal 15 ottobre la regola per tutti sarà la presenza”, ribadisce il concetto, che precisa: “L'unico punto sensibile è la sostenibilità dei trasporti. Stiamo facendo un'analisi di impatto”. Quanto allo, il ministro fissa i paletti: “Il lavoro agile avrà quattro, che a breve – annuncia – dettaglieremo in un decreto ministeriale e in apposite linee guida: la ...

Advertising

97Trecca : RT @97Trecca: @tdomenico2020 @EntropicBazaar Scusi eh, ma sa perché il proibizionismo non funzionò? Sa le leggi c'erano ma tanto erano inut… - BarPutin : RT @maiameraime: @OrtigiaP @valy_s @Marcell77640487 @LegaSalvini @matteosalvinimi @borghi_claudio @barbarab1974 @Michele_Arnese @Leonard14_… - ayurbea : RT @maiameraime: @OrtigiaP @valy_s @Marcell77640487 @LegaSalvini @matteosalvinimi @borghi_claudio @barbarab1974 @Michele_Arnese @Leonard14_… - lucabattanta : RT @maiameraime: @OrtigiaP @valy_s @Marcell77640487 @LegaSalvini @matteosalvinimi @borghi_claudio @barbarab1974 @Michele_Arnese @Leonard14_… - Napalm51 : RT @maiameraime: @OrtigiaP @valy_s @Marcell77640487 @LegaSalvini @matteosalvinimi @borghi_claudio @barbarab1974 @Michele_Arnese @Leonard14_… -

Ultime Notizie dalla rete : condizioni dettate

AGI - Agenzia Giornalistica Italia

E cosi, dopo avere assistito per oltre un anno al balletto del 'vogliamo i buoni pasto quando stiamo a casa' o 'lo straordinario va pagato anche in smart working', eccoci con le...Nello specifico i prodotti importati non rispettavano ledagli artt.9 e 13 del predetto Regolamento UE, per la non conformità della marcatura CE sulla merce e la mancata ...AGI - “Con la vaccinazione di massa il rientro al lavoro sarà sicuro”. Lo dichiara in un'intervista a Il Messaggero il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta, che per i dipendenti pub ...Non bastano i privilegi di cui godono in genere i lavoratori pubblici. Non basta la garanzia del posto, anche in situazioni emergenziali, come ...