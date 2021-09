Fedez: insulti e offese per aver indossato i tacchi (Di sabato 25 settembre 2021) Lo sketch di ieri di Fedez con Chiara Ferragni nel quale, prima di andare alla sfilata di Versace, il rapper indossa un paio di scarpe con il tacco per essere alto quanto sua moglie (con a sua volta indosso delle scarpe dal tacco molto alto), ha attirato l’attenzione di alcuni hater che sprovvisti di senso dell’umorismo hanno offeso il cantante. Chiara Ferragni e Fedez hanno sempre scherzato sul Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 25 settembre 2021) Lo sketch di ieri dicon Chiara Ferragni nel quale, prima di andare alla sfilata di Versace, il rapper indossa un paio di scarpe con il tacco per essere alto quanto sua moglie (con a sua volta indosso delle scarpe dal tacco molto alto), ha attirato l’attenzione di alcuni hater che sprovvisti di senso dell’umorismo hanno offeso il cantante. Chiara Ferragni ehanno sempre scherzato sul Articolo completo: dal blog SoloDonna

Becky_is_done : @nedesyo @Fedez Ma che c4zz0 c'entra la soia io sto notando che usate tutti le stesse parole, non vi capisco lo giu… - alessiioc : @601laura @Fedez in realtà quelli erano insulti,e comunque bisogna cambiare pensieri perché quelle cagate nel 2021 sono inaccettabili - AndreCardi : @Qua_Agatha @Fedez Cosa avrebbe dovuto fare, andare di fioretto? Ma certe volte anche no, soprattutto quando si pro… - sarafrans420 : @Qua_Agatha @Fedez Ma se lo state riempiendo di insulti??? Che pagliacci veramente - nocchi_rita : RT @adtoomuch: Io un vinile da @Fedez me lo meritavo solo per tutti gli insulti che mi son beccata per difenderlo dagli idioti, ve lo dico… -