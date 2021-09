Fare il cous cous come in Tunisia (Di sabato 25 settembre 2021) Il cous cous come si prepara in Tunisia, i ravioli momo del Nepal, gli involtini vietnamiti… Per apprendere i segreti delle ricette di altri Paesi, l'ideale è impararli di chi li prepara da sempre, perché nessuno conosce le materie prime e i singoli passaggi meglio di chi gusta quei piatti fin da piccolo e magari ne ha spiato la preparazione nella cucina di casa. Si chiama cultura gastronomica e porta con sé tutto un mondo di profumi, storie e abitudini locali che rendono ogni viaggio speciale. In tempi di spostamenti difficili, il nuovo Laboratorio di Antropologia del Cibo - in via privata Metauro 4, a Milano - consente un giro del mondo attraverso i suoi sapori, sotto la guida di chi li conosce bene: una trentina di chef (tra cui alcuni professionisti) disposti a condividere di volta ... Leggi su gqitalia (Di sabato 25 settembre 2021) Ilsi prepara in, i ravioli momo del Nepal, gli involtini vietnamiti… Per apprendere i segreti delle ricette di altri Paesi, l'ideale è impararli di chi li prepara da sempre, perché nessuno conosce le materie prime e i singoli passaggi meglio di chi gusta quei piatti fin da piccolo e magari ne ha spiato la preparazione nella cucina di casa. Si chiama cultura gastronomica e porta con sé tutto un mondo di profumi, storie e abitudini locali che rendono ogni viaggio speciale. In tempi di spostamenti difficili, il nuovo Laboratorio di Antropologia del Cibo - in via privata Metauro 4, a Milano - consente un giro del mondo attraverso i suoi sapori, sotto la guida di chi li conosce bene: una trentina di chef (tra cui alcuni professionisti) disposti a condividere di volta ...

