Ecobonus auto usate: come funziona e quando parte (Di sabato 25 settembre 2021) È una nota del Ministero dello Sviluppo Economico a fornire informazioni specifiche relative all'Ecobonus per l'acquisto di auto usate. A partire dal 28 settembre sarà, infatti, attiva la piattaforma in cui potranno essere inserite le prenotazioni relative agli incentivi finalizzati a favorire l'acquisto di mezzi, appartenenti alla categoria M1 e con basse emissioni. Ecobonus auto usate: come funziona Stando a quanto specificato direttamente dal Ministero dovranno essere i concessionari ad accedere alla piattaforma specifica e a inserire le prenotazioni. Il sito da raggiungere è Ecobonus.mise.gov.it. La misura prevista è basta su un investimento di quaranta milioni di euro e per poter beneficiare del vantaggio sarà ... Leggi su ultimora.news

