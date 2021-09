Dean Berta Viñales | morto a Jerez il cugino di Maverick dopo l' incidente in gara

(Di sabato 25 settembre 2021) Il 15enne pilota di moto correva nella categoria Supersport e,una caduta, è stato investito dai piloti che lo seguivano. È stato portato d’urgenza in elicottero all’ospedale di Siviglia ma non ce l’ha fatta

Dean Berta Vinales non ce l'ha fatta, aveva solo 15 anni. Ciao, campione - É morto Dean Berta Vinales, pilota SSP300 Il cugino di Maverick Vinales aveva solo 15 anni - Dean Berta Viñales, pilota di moto spagnolo di 15 anni, è morto sul circuito di Jerez a causa di un incidente duran… - Dean Berta #Vinales, 15 anni, talento smisurato e una passione per le moto. Un altro piccolo campione scomparso tro…

Nuova tragedia su un pista di moto.Vinales , pilota spagnolo di 15 anni, è morto sul circuito di Jerez a causa di un incidente durante la gara della categoria Supersport 300. Il pilota è caduto alla curva 1, venendo poi ...Lutto nel mondo dei motori. Il 15enneViñales , pilota della Supersport 300 e cugino del campione della Moto Gp Maverick , è morto per le conseguenze di un incidente sul circuito di Jerez del la Frontera , in Spagna. Lo ...Morto il giovane Dean Berta Vinales, SBK cancellata. SBK cancellata in segno di lutto per la morte del giovanissimo Dean Berta Viñales, pilota 15enne della categoria Supersport 3 ...ROMA, 25 SET - Dean Berta Viñales, pilota spagnolo di 15 anni, è morto sul circuito di Jerez a causa di un incidente durante la gara della categoria Supersport 300. Il pilota è caduto alla curva 1, ve ...