Dayane Mello e la necessità di restare umani | quando lo show non dovrebbe andare avanti

(Di sabato 25 settembre 2021) Se ne è tanto parlato ma le immagini diche arrivano dal Brasile vanno oltre ogni più fervida immaginazione. Dopo le evidenti molestie subite da Nego Do Borel, lagirl si è trovata in una nuova situazione di disagio messa in evidenza da alcuni video pubblicati da Gabriele Parpiglia, nei quali si manifesta ancora il comportamento raccapricciante di uno dei concorrenti del reality. Quella entrata a far parte del cast de La Fazenda è unamolto diversa da quella che abbiamo imparato a conoscere al Grande Fratello Vip, tanto forte e determinata da arrivare a un soffio dalla vittoria finale. È stata se stessa, senza timore di tirare fuori le sue fragilità e il suo carattere talvolta difficile, fatto di mille sfumature. Una vita complessa, la sua, fatta di abbandoni e di difficoltà che ha superato con ...

è una concorrente di A Fazenda , un reality brasiliano, ma i video di ciò che le succede girano anche in Italia. Un po' come è successo quando lei era al GF Vip e c'erano i fan brasiliani ...Anche ieri sera a La Fazenda la produzione del reality show ha organizzato una festa per fare bere i concorrenti,compresa. Sul web, da ore, si parla di stupro in diretta da parte di Nego Do Borel dopo i ripetuti approcci andati male. Stupro a La Fazenda?vittima del suo aguzzino Anche ...Iniziano a girare video su profili portoghesi che recitano “Stupro a La Fazenda” e riportano i tentativi di approccio del concorrente ...Rosalinda Cannavò è molto preoccupata per la sua amica Dayane Mello che sta affrontando una nuova avventura televisiva nel reality La Fazenda ...