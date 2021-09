Dayane Mello ancora molestata a La Fazenda in Brasile. Fan preoccupati (Di sabato 25 settembre 2021) Di nuovo molestie a La Fazenda La Fazenda, reality ora in onda in Brasile, sta facendo molto discutere. Alla trasmissione sta partecipando Dayane Mello, che abbiamo visto all’ultimo Grande Fratello Vip 5 qui in Italia. La modella nelle scorse settimane è stata molestata da un concorrente di nome Nego do Borel. Episodio che si è L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 25 settembre 2021) Di nuovo molestie a LaLa, reality ora in onda in, sta facendo molto discutere. Alla trasmissione sta partecipando, che abbiamo visto all’ultimo Grande Fratello Vip 5 qui in Italia. La modella nelle scorse settimane è statada un concorrente di nome Nego do Borel. Episodio che si è L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

fanpage : 'estupro na fazenda', recitano i video che stanno circolando sui social in queste ore. Arriva il messaggio di Giuli… - GalisteuOficial : Participante: Dayane Mello?? #AFazenda13 - nculabbui : RT @WarningSign42: Mi calmerò solo quando leggerò: 'I legali di Dayane Mello hanno richiesto la sua uscita dal reality' - M1RR9RS : RT @puffamenta: TW: STUPRO da quel che ho capito dayane mello sta partecipando ad una specie di grande fratello in brasile e LA SETTIMANA… - oggistoinparano : Mi viene da piangere per ciò che ho visto e che sta accadendo a dayane , vogliamo fare qualcosa che schifo il gener… -