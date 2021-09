Covid, nessun cambio di colore per le Regioni (Di sabato 25 settembre 2021) . In calo indice Rt e incidenza dei contagi. Dati incoraggianti dall’ultimo monitoraggio settimanale sull’epidemia di Covid-19 della Cabina di regia del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità. I contagi sono in calo. L’indice di trasmissibilità Rt si mantiene stabilmente sotto 1 e scende ancora, a L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 25 settembre 2021) . In calo indice Rt e incidenza dei contagi. Dati incoraggianti dall’ultimo monitoraggio settimanale sull’epidemia di-19 della Cabina di regia del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità. I contagi sono in calo. L’indice di trasmissibilità Rt si mantiene stabilmente sotto 1 e scende ancora, a L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

