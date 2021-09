Controlli Green Pass | chiusa dai Nas una sala scommesse ad Ardea

(Di sabato 25 settembre 2021) Prosegue la campagna di controllo da parte dei Carabinieri NAS sul rispetto dell’obbligo delper l’accesso a determinate categorie di attività e servizi, con particolare attenzione rivolta verso i settori ritenuti a maggior livello di rischio per possibili inosservanze.Dall’entrata in vigore della normativa, sono state ispezionate oltre 5.000 mila attività, contestando 236 violazioni, delle quali 128 ai titolari di esercizi commerciali ed attività oggetto di obbligo di certificazione COVID quali ristoranti e bar, palestre, salee mezzi di trasporto, ritenuti responsabili di omessa verifica del. Ulteriori 108 sanzioni sono state invece applicate nei confronti dei clienti per mancato possesso del ...

IL GIORNO

... ndr) se un dipendente viene trovato senza pass, nulla può essere contestato all'azienda se i controlli a campione sono stati effettuati nel rispetto di adeguati modelli organizzativi'. ...Sono 236 le violazioni accertate dai Nas durante i controlli sul rispetto dell'obbligo del green pass. Dall'entrata in vigore della normativa sono state ispezionate oltre 5.000 mila attività. Delle 236 sanzioni, 128 sono state fatte ai titolari di ... 116 a bar, ristoranti e pizzerie, 58 in palestre e piscine, 38 in sale scommesse e 24 su mezzi di trasporto a lunga percorrenza ...