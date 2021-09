Controlli Green Pass: 236 sanzioni in tutta Italia (Di sabato 25 settembre 2021) Sono state 5000 le attività sottoposte al controllo dei Nas in relazione alla posizione sul Green Pass dall'entrata in vigore della normativa. Nei Controlli sono scattate 236 sanzioni per posizioni di irregolarità rispetto a quelle che sono le regole finalizzate a tutelare la situazione epidemiologica in relazione all'emergenza Covid. Controlli dei Nas per il Green Pass in tutta Italia I Controlli sono stati effettuati in tutta Italia. Le verifiche hanno riguardato diverse situazioni: da ristoranti, pizzerie e bar, fino a palestre, sale scommesse e mezzi di trasporto a lunga percorrenza. È noto come nelle citate attività si configurino situazioni e circostanze per le quali è stato ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 25 settembre 2021) Sono state 5000 le attività sottoposte al controllo dei Nas in relazione alla posizione suldall'entrata in vigore della normativa. Neisono scattate 236per posizioni di irregolarità rispetto a quelle che sono le regole finalizzate a tutelare la situazione epidemiologica in relazione all'emergenza Covid.dei Nas per ilinsono stati effettuati in. Le verifiche hanno riguardato diverse situazioni: da ristoranti, pizzerie e bar, fino a palestre, sale scommesse e mezzi di trasporto a lunga percorrenza. È noto come nelle citate attività si configurino situazioni e circostanze per le quali è stato ...

