Belen Rodriguez inarrestabile: nuovo programma per lei (Di sabato 25 settembre 2021) La Mediaset ha pronto un nuovo programma per Belen Rodriguez. Per la showgirl argentina è in arrivo una nuova avventura: i dettagli. La modella argentina in televisione con un nuovo format (via Screenshot)La nascita di Luna Marie ha dato ulteriore energia a Belen Rodriguez, che ha deciso subito di tornare in onda con il suo ‘Tu Si Que Vales‘. Infatti ad una settimana dal parto la showgirl tornò in studio per registrare, affiancata dagli amici e colleghi Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Ma il talent show di Canale 5 non è l’unico impegno della bella modella sudamericana. Infatti a rilanciare l’indiscrezione ci ha pensato il settimanale Vero. Mediaset sarebbe pronta ad offrire a Belen un nuovo ... Leggi su vesuvius (Di sabato 25 settembre 2021) La Mediaset ha pronto unper. Per la showgirl argentina è in arrivo una nuova avventura: i dettagli. La modella argentina in televisione con unformat (via Screenshot)La nascita di Luna Marie ha dato ulteriore energia a, che ha deciso subito di tornare in onda con il suo ‘Tu Si Que Vales‘. Infatti ad una settimana dal parto la showgirl tornò in studio per registrare, affiancata dagli amici e colleghi Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Ma il talent show di Canale 5 non è l’unico impegno della bella modella sudamericana. Infatti a rilanciare l’indiscrezione ci ha pensato il settimanale Vero. Mediaset sarebbe pronta ad offrire aun...

Advertising

Meri776 : @bagnotrash Che poi il fratello di Belen manco fosse VIP e ricco ma un semplice ragazzo che se ne parla solo perché… - Lara_callegaro : RT @vilponti: Ma perché Soleil si è messa in questi anni con il panettiere sotto casa???? Luca Onestini Marco Cartasegna o Jeremias Rodrig… - vilponti : Ma perché Soleil si è messa in questi anni con il panettiere sotto casa???? Luca Onestini Marco Cartasegna o Jerem… - infoitcultura : Belen Rodriguez è super sexy sui social: il dettaglio non sfugge (FOTO) - infoitcultura : Belen Rodriguez in intimo allo specchio: post per cuori forti -