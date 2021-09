ATP San Diego 2021: il tabellone. Fognini sfortunato, anche Sonego non sorride. Subito Nishikori-Murray (Di sabato 25 settembre 2021) Non hanno avuto particolare fortuna i due italiani impegnati la prossima settimana nel torneo ATP 250 di San Diego, da dove molti si trasferiranno poi a Indian Wells per giocare quello che, per come è diventato il calendario, è il penultimo Masters 1000 dell’anno. Si tratta della prima edizione maschile di un evento che, in sedi diverse da quella attuale (il Barnes Tennis Center), era di grande importanza nel circuito WTA con vittorie di quasi tutte le grandi campionesse Slam e, nel 1987, anche di Raffaella Reggi. Per Fabio Fognini il problema non è tanto relativo al primo turno (anche se l’americano Brandon Nakashima, uno dei giovani rampanti del tennis a stelle e strisce, avrebbe forse preferito non incontrarlo Subito) quanto al secondo: ci sarà eventualmente, infatti, Andrey Rublev, con il russo ... Leggi su oasport (Di sabato 25 settembre 2021) Non hanno avuto particolare fortuna i due italiani impegnati la prossima settimana nel torneo ATP 250 di San, da dove molti si trasferiranno poi a Indian Wells per giocare quello che, per come è diventato il calendario, è il penultimo Masters 1000 dell’anno. Si tratta della prima edizione maschile di un evento che, in sedi diverse da quella attuale (il Barnes Tennis Center), era di grande importanza nel circuito WTA con vittorie di quasi tutte le grandi campionesse Slam e, nel 1987,di Raffaella Reggi. Per Fabioil problema non è tanto relativo al primo turno (se l’americano Brandon Nakashima, uno dei giovani rampanti del tennis a stelle e strisce, avrebbe forse preferito non incontrarlo) quanto al secondo: ci sarà eventualmente, infatti, Andrey Rublev, con il russo ...

Advertising

livetennisit : ATP 250 San Diego: Il Tabellone di Quali. Presenza di due azzurri - OA_Sport : ATP San Diego 2021: Fognini e Sonego in tabellone, ma per nessuno dei due c'è stata grande fortuna - livetennisit : ATP 250 San Diego: Il Tabellone Principale. Lorenzo Sonego e Fabio Fognini ai nastri di partenza - Deiana_Luca9 : RT @livetennisit: ATP San Diego e Sofia: Le teste di serie con le wild card. Sinner guida il seeding in Bulgaria - livetennisit : ATP San Diego e Sofia: Le teste di serie con le wild card. Sinner guida il seeding in Bulgaria -