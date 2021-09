Windows 11 pronto al lancio: l’ultima versione beta per Insider è disponibile come Release Preview – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di venerdì 24 settembre 2021) La più recente beta di Windows 11 è arrivata sul canale Release Preview raggiungendo lo status RTM. La build beta per Insider più recente di Windows 11 è arrivata sul canale Release Preview ed è con tutta probabilità proprio quella che ci troveremo a installare a partire dal 5 ottobre, giorno di partenza del lancio in roll out del nuovo sistema operativo Microsoft. Si tratta infatti della versione 22000.194, evoluzione della build destinata ai manufacturer (RTM), che gode di qualche rifinitura e della risoluzione di alcuni bug. Non include quindi novità di rilievo, ma corrispondendo alla versione di lancio dovrebbe … Notizie giochiRead More L'articolo ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 24 settembre 2021) La più recentedi11 è arrivata sul canaleraggiungendo lo status RTM. La buildperpiù recente di11 è arrivata sul canaleed è con tutta probabilità proprio quella che ci troveremo a installare a partire dal 5 ottobre, giorno di partenza delin roll out del nuovo sistema operativo Microsoft. Si tratta infatti della22000.194, evoluzione della build destinata ai manufacturer (RTM), che gode di qualche rifinitura e della risoluzione di alcuni bug. Non include quindi novità di rilievo, ma corrispondendo alladidovrebbe … Notizie giochiRead More L'articolo ...

