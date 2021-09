Superbike | risultato FP2 GP Spagna | Rea precede Rinaldi | settimo Razgatl?o?lu

(Di venerdì 24 settembre 2021) Jonathan Rea detta il passo al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di, decimo atto del Mondiale2021. Il pluricampione della Kawasaki svetta in classifica con il crono di 1.39.671. Il #1 del gruppo regala 399 millesimi al nostro Michael Ruben, a lungo al comando della sessione. Il romagnolo di Ducati può ritenersi soddisfatto grazie ad un passo gara incredibile nei 20 passaggi compiuti. Terzo posto per il britannico Leon Haslam (Honda) davanti al connazionale Scott Redding (Ducati), rispettivamente a +657 ed a +671. Quinto crono per il padrone di casa Alvaro Bautista (Honda), caduto nel finale a curva 11 senza conseguenze. Alex Lowes (Kawasaki), in pista nonostante i problemi alla mano infortunata in quel di Barcellona settimana scorsa,Toprak Razgatl?o?lu ...

Jonathan Rea detta il passo al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna, decimo atto del Mondiale Superbike 2021. Il pluricampione della Kawasaki svetta in classifica c ...Round importante quello andaluso per la sfida tra Rea e Razgatlioglu. Loris Baz sostituisce Chaz Davies e Eugene Laverty prende il posto di Tom Sykes. Wild card per Andrea Mantovani ...