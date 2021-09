Scuola e quarantena, le Regioni vanno in ordine sparso. I presidi: "Serve uniformità" (Di venerdì 24 settembre 2021) Con i primi contagi emergono le differenze tra Regioni sulla gestione dell’isolamento. Sono le Asl a valutare la situazione caso per caso. Per questo l’Associazione presidi chiede protocolli uguali per tutti al ministero della Salute. Nel frattempo si riflette sulla necessità di ridurre il tempo di isolamento. Ad oggi nella maggior parte dei casi con uno studente positivo viene messa in quarantena tutta la classe, poi viene fatto il tampone dopo 7 giorni ai vaccinati, dopo 10 ai non vaccinati Leggi su tg24.sky (Di venerdì 24 settembre 2021) Con i primi contagi emergono le differenze trasulla gestione dell’isolamento. Sono le Asl a valutare la situazione caso per caso. Per questo l’Associazionechiede protocolli uguali per tutti al ministero della Salute. Nel frattempo si riflette sulla necessità di ridurre il tempo di isolamento. Ad oggi nella maggior parte dei casi con uno studente positivo viene messa intutta la classe, poi viene fatto il tampone dopo 7 giorni ai vaccinati, dopo 10 ai non vaccinati

