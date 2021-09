Scommesse: derby di Roma, sfida tra Immobile e Abraham (Di venerdì 24 settembre 2021) Tammy Abraham, acquisto più costoso della storia Romanista, vuole entrare definitivamente nel cuore dei tifosi provando a decidere uno dei derby più sentiti d’Italia. Dall’altra parte troverà di fronte un habituè della sfida, Ciro Immobile, voglioso di entrare ancor di più nella storia della Lazio e della stracittadina. In questo quadro i betting analyst di Olybet.it, vedono favorito il capitano laziale che, violando la porta giallorossa, raggiungerebbe Silvio Piola a quota 7 reti contro i giallorossi diventando così il miglior bomber nella storia del derby di Roma. La sua settima rete in campionato si gioca infatti a 2,05 contro il 2,70 riservato al gol all’esordio nella stracittadina del centravanti ex Chelsea. Occhi puntati, poi, su chi in estate è passato da una ... Leggi su footdata (Di venerdì 24 settembre 2021) Tammy, acquisto più costoso della storianista, vuole entrare definitivamente nel cuore dei tifosi provando a decidere uno deipiù sentiti d’Italia. Dall’altra parte troverà di fronte un habituè della, Ciro, voglioso di entrare ancor di più nella storia della Lazio e della stracittadina. In questo quadro i betting analyst di Olybet.it, vedono favorito il capitano laziale che, violando la porta giallorossa, raggiungerebbe Silvio Piola a quota 7 reti contro i giallorossi diventando così il miglior bomber nella storia deldi. La sua settima rete in campionato si gioca infatti a 2,05 contro il 2,70 riservato al gol all’esordio nella stracittadina del centravanti ex Chelsea. Occhi puntati, poi, su chi in estate è passato da una ...

