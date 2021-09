Roma | grave incidente sul litorale | smart si ribalta e carambola fuori strada | donna ricoverata in codice rosso

Advertising

fanpage : 'Oggi è successa una cosa grave nella nostra redazione. Il tribunale di Roma vuole sequestrare e oscurare la nostra… - VLagonigro : RT @fanpage: 'Oggi è successa una cosa grave nella nostra redazione. Il tribunale di Roma vuole sequestrare e oscurare la nostra inchiesta… - dot_gallo : RT @fanpage: 'Oggi è successa una cosa grave nella nostra redazione. Il tribunale di Roma vuole sequestrare e oscurare la nostra inchiesta… - Giangi68975080 : RT @fanpage: 'Oggi è successa una cosa grave nella nostra redazione. Il tribunale di Roma vuole sequestrare e oscurare la nostra inchiesta… - alegra8253 : RT @fanpage: 'Oggi è successa una cosa grave nella nostra redazione. Il tribunale di Roma vuole sequestrare e oscurare la nostra inchiesta… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma grave

RomaToday

incidente stradale questo pomeriggio sul litorale romano. Una donna di 64 anni alla guida di ...Sul posto sono intervenute alle 13 circa le pattuglie del gruppo X Mare della Polizia Locale di:......e Siena. Nel capoluogo lombardo, davanti alla sede dell'istituto in piazza Fontana, sono ... "E'l'esclusione dei Rappresentanti di 21 mila lavoratrici e lavoratori dalla discussione in corso ...Grave incidente stradale questo pomeriggio sul litorale romano. Una donna di 64 anni alla guida di una Smart è rimasta ferita nello scontro con una Citroen C1 mentre viaggiava su viale ...Il sodalizio per conquistare il mercato della droga e riscuotere i "crediti", usava anche la violenza Sono 14 le misure cautelari emesse dal Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma s ...