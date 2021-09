Perennials | ottant' anni ruggenti

Leggi su panorama

(Di venerdì 24 settembre 2021) Da Ornella Vanoni a Leonardo Del Vecchio, da Vittorio Moretti a Francesco Divella. Nella musica, nel vino, nella creatività, nell'industria i vecchi leoni continuano a ruggire, costruendo in modo instancabile e certosino il loro futuro e quello delle aziende che hanno contribuito a creare. Con un insegnamento ai giovani: soltanto chi si ferma è anziano. Più che contare glicantano, sono i favolosi 80 nel senso di candeline spente che per colonna sonora hanno la voce di Orietta (Galim)Berti e di Ornella Vanoni. Orietta ha passato la soglia dei 78e si è concessa il lusso di insegnare al signor Ferragni, in arte Fedez, e all'idolo delle teenager Achille Lauro come si dà voce al successo. Il brano di questo inedito trio Mille è stato il più suonato nelle radio. Ma ancora più clamoroso è il successo che Ornella Vanoni a 87...