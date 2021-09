P.A. Draghi firma il Dpcm: statali in ufficio dal 15 ottobre (Di venerdì 24 settembre 2021) Il premier Mario Draghi ha firmato il Dpcm che prevede il ritorno in presenza di tutti i dipendenti della pubblica amministrazione a partire dal 15 ottobre. Lo afferma il ministro della Pubblica ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 24 settembre 2021) Il premier Mariohato ilche prevede il ritorno in presenza di tutti i dipendenti della pubblica amministrazione a partire dal 15. Lo afferma il ministro della Pubblica ...

Advertising

Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi il 28/9 sarà a L'Aquila per l’inaugurazione del #ParcodellaMemoria e la firma dell’avvio dell’… - LaStampa : Pubblica amministrazione, dal 15 ottobre ritorno al lavoro in presenza. Draghi firma il Dpcm - HuffPostItalia : Draghi firma Dpcm, dal 15 ottobre gli statali tornano a lavorare in presenza - matteo_1093 : RT @valy_s: #Covid19 #Draghi firma DPCM: dal 15/10 TUTTI i dipendenti P.A. ritornano in presenza. Lo #smartworking cesserà di essere la “mo… - lorenzino902 : Draghi firma il Dpcm, i dipendenti pubblici in presenza dal 15 ottobre -