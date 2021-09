NFL, Week 3 – La preview di Eagles – Cowboys (Di venerdì 24 settembre 2021) La terza settimana di Regular season 2021 si chiude con la sfida tra i Philadelphia Eagles e i Dallas Cowboys. La sfida, interamente targata NFC East, è molto sentita da entrambe le franchigie e le rispettive tifoserie, soprattutto in un momento simile della stagione, in cui le due squadre hanno ottenuto una vittoria a testa. Il kickoff della partita è previsto per le ore 2:15 italiane di martedì 28 settembre. Cosa aspettarsi da Eagles – Cowboys? Dopo aver convinto molto nella sconfitta contro Tampa, Dallas è riuscita a strappare la prima vittoria nello scorso turno contro i Chargers. Dallas è sembrata più disordinata in campo, ma ha comunque trovato un successo utile a riportare in pari il proprio score. Nella sfida del Monday Night, Dallas dovrà mostrare maggiore freddezza nelle ultime 20 yard e ha tutte le ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 24 settembre 2021) La terza settimana di Regular season 2021 si chiude con la sfida tra i Philadelphiae i Dallas. La sfida, interamente targata NFC East, è molto sentita da entrambe le franchigie e le rispettive tifoserie, soprattutto in un momento simile della stagione, in cui le due squadre hanno ottenuto una vittoria a testa. Il kickoff della partita è previsto per le ore 2:15 italiane di martedì 28 settembre. Cosa aspettarsi da? Dopo aver convinto molto nella sconfitta contro Tampa, Dallas è riuscita a strappare la prima vittoria nello scorso turno contro i Chargers. Dallas è sembrata più disordinata in campo, ma ha comunque trovato un successo utile a riportare in pari il proprio score. Nella sfida del Monday Night, Dallas dovrà mostrare maggiore freddezza nelle ultime 20 yard e ha tutte le ...

