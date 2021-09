Milan, altro infortunio: l’annuncio di Pioli in conferenza (Di venerdì 24 settembre 2021) Il Milan, già alle prese con diversi infortuni, perde un altro calciatore in vista della gara con lo Spezia: l’annuncio è di Pioli Il Milan, reduce dalla bella vittoria contro il Venezia, si prepara ad affrontare lo Spezia in trasferta ma dovrà farlo senza diversi calciatori. Oltre al solito Ibrahimovic, per il quale bisognerà aspettare Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 24 settembre 2021) Il, già alle prese con diversi infortuni, perde uncalciatore in vista della gara con lo Spezia:è diIl, reduce dalla bella vittoria contro il Venezia, si prepara ad affrontare lo Spezia in trasferta ma dovrà farlo senza diversi calciatori. Oltre al solito Ibrahimovic, per il quale bisognerà aspettare Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

PBPcalcio : Partita ostica contro un #Venezia ben organizzato, molto chiuso e bravo a chiudere le linee di passaggio. #Milan ch… - PBPcalcio : Peccato aver regalato un tempo alla #Juve. Nel secondo tempo ci siamo messi in ordine, siamo venuti fuori bene e po… - AntoVitiello : Altro infortunio per il #Milan Si ferma #Kjaer Brutta notizia #JuveMilan - SergioSierra67 : Da Capitano del Milan a panchinaro del PSG che tra l'altro non ha vinto neanche una Champions League in tutta la su… - Vittoriog82 : RT @LGramellini: Ieri sera facevo una riflessione, forse banale, e cioè che #Napoli, #Inter, #Milan e #Roma, per citarne solo alcune, oggi… -